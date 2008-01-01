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Новости Латвия | 21 июля 2017 | 13:13

На столетие государства Латвию может посетить Папа Римский

Пресс-фото

Премьер-министр Марис Кучинскис во время аудиенции у Папы Римского Франциска, повторно пригласил его посетить Латвию в 2018 году, когда будет отмечаться столетие государства.

Визит Папы Римского имел бы большое значение для жителей Латвии и всего региона, поскольку страны Балтии будут отмечать столетия со дня своего основания, сообщил пресс-секретарь премьера Андрейс Вайварс.

В следующем году исполнится 25 лет со дня визита в страны Балтии Папы Римского Иоанна Павла II. Официальное приглашение Папе Римскому Франциску вручено еще 16 декабря 2015 года.

rezekneszinas.lv

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