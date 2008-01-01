Мы за Даугавпилс – проголосуй за свой город

Новости Общество | 21 июля 2017 | 12:56

Пресс-фото Пресс-фото

До 30 июля 2017 года можно голосовать за Даугавпилс, наш город стал одним из трех финалистов конкурса «Молодежная столица Латвии 2018».

Проголосовать можно на портале jaunatneslietas.lv, голосовать можно раз в сутки, авторизовавшись через свой профиль Facebook.

Победитель конкурса в течении 2018 года станет эпицентром самых важных молодежных мероприятий.

D-fakti.lv