Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 июля
Именины:
Мелдра, Мелдрис, Мелиса / Анастасий, Савва
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1485 ()
|GBP
|0.8872 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.854 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {1}
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {1}
3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
4. В преддверие праздника города в Краславе откроется бассейн
5. Бионическая певица из Даугавпилса завоевывает экраны
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
8. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 июля 2017 | 12:56
Мы за Даугавпилс – проголосуй за свой город
До 30 июля 2017 года можно голосовать за Даугавпилс, наш город стал одним из трех финалистов конкурса «Молодежная столица Латвии 2018».
Проголосовать можно на портале jaunatneslietas.lv, голосовать можно раз в сутки, авторизовавшись через свой профиль Facebook.
Победитель конкурса в течении 2018 года станет эпицентром самых важных молодежных мероприятий.
D-fakti.lv
Добавить комментарий