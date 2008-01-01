Вокалист группы Linkin Park покончил с собой

Новости В мире | 21 июля 2017 | 12:41

BEN LAMBERTY BEN LAMBERTY

Вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон покончил с собой, сообщает в четверг, 20 июля 2017 года, американский портал TMZ со ссылкой на источники.

По сообщениям, 41-летний музыкант свел счеты с жизнью в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии.

Вокалист был женат дважды, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, отмечает портал.

interfax.ru