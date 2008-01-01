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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 21 июля 2017 | 12:21
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а еще восемь получили травмы различной степени тяжести.
Как пояснила глава пресс-центра Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, ДТП на ул. Ятниеку произошло в 06.11: автомобиль VW Passat, выезжая со двора многоквартирного дома, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге BMW. В результате произошло столкновение.
Пострадавшие доставлены в больницы. В ДТП основательно повреждены оба транспортных средства. По делу начат уголовный процесс.
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