В трагическом ДТП погибла женщина

Новости Происшествия | 21 июля 2017 | 12:21

Пресс-фото Пресс-фото

Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

Как пояснила глава пресс-центра Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, ДТП на ул. Ятниеку произошло в 06.11: автомобиль VW Passat, выезжая со двора многоквартирного дома, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге BMW. В результате произошло столкновение.

Пострадавшие доставлены в больницы. В ДТП основательно повреждены оба транспортных средства. По делу начат уголовный процесс.

DELFI