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Новости Культура | 21 июля 2017 | 11:49
Состоися концерт «Baltic Duo»
Открывая Музыкальный август в Даугавпилсе, 2 августа 2017 года в 18:00 в Кафедральном соборе Мартина Лютера (ул. 18 Новября 66) два замечательных музыканта – Айя Реке и Илона Кудиня – выступят со специально подготовленным концертом камерной музыки.
У слушателей будет возможность услышать малоизвестные произведения латвийских композиторов, интересные новые работы зарубежных авторов, а также классический репертуар. В исполнении Айи Реке и Илоны Кудини прозвучат произведения Иманта Земзариса, Яниса Калниньша, Гельмера Павасариса, Джона Пачеко и других композиторов.
Айя Реке и Илона Кудиня обучались в Бостоне, активно влились в местное латышское сообщество. Вместе они участвовали во многих музыкальных проектах, в том числе в Канадском Празднике латышской песни в Гамильтоне (2014).
По счастливой случайности обе исполнительницы этим летом вместе оказались в Латвии, и они благодарны за приглашение играть в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера.
Концерт организуется совместно с общиной собора Мартина Лютера.
Вход свободный.
В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.
Центр латышской культуры
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