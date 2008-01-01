Состоися концерт «Baltic Duo»

Новости Культура | 21 июля 2017 | 11:49

Центр латышской культуры Центр латышской культуры

Открывая Музыкальный август в Даугавпилсе, 2 августа 2017 года в 18:00 в Кафедральном соборе Мартина Лютера (ул. 18 Новября 66) два замечательных музыканта – Айя Реке и Илона Кудиня – выступят со специально подготовленным концертом камерной музыки.

У слушателей будет возможность услышать малоизвестные произведения латвийских композиторов, интересные новые работы зарубежных авторов, а также классический репертуар. В исполнении Айи Реке и Илоны Кудини прозвучат произведения Иманта Земзариса, Яниса Калниньша, Гельмера Павасариса, Джона Пачеко и других композиторов.

Айя Реке и Илона Кудиня обучались в Бостоне, активно влились в местное латышское сообщество. Вместе они участвовали во многих музыкальных проектах, в том числе в Канадском Празднике латышской песни в Гамильтоне (2014).

По счастливой случайности обе исполнительницы этим летом вместе оказались в Латвии, и они благодарны за приглашение играть в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера.

Концерт организуется совместно с общиной собора Мартина Лютера.

Вход свободный.

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.

Центр латышской культуры