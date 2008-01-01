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Новости Культура | 21 июля 2017 | 11:15
Хор «Даугава» с нетерпением ждёт новый сезон
Смешанный хор центра латышской культуры «Даугава» закончил творческий сезон 15 июля концертом в эстонской Валге. Восторженная публика, до отказа наполнившая православный храм долго не отпускала Даугавпилсских хористов и просила приехать в следующем году. Концерт проходил в рамках эстонского фестиваля «Летняя музыка» и все расходы Даугавпилсского коллектива оплатили организаторы фестиваля.
Следует отметить, что двумя неделями ранее хор «Даугава» (руководитель Евгений Устинсков) вместе с Даугавпилсским Камерным оркестром (руководитель Айварс Брокс) с успехом выступили на крупном международном фестивале в Могилеве (Беларусь). Концерт состоялся благодаря сотрудничеству Даугавпилсских и Могилевских музыкантов, осуществивших совместную премьеру кантат латышских композиторов в Латвии и в Беларуси.
Сезон 2016-2017 года стал у хора «Даугава» одним из самых плодотворных: многочисленные концерты в Даугавпилсе и в Латвии, участие в спектакле Даугавпилсского театра, успешное участие в фестивалях “Sudraba zvani” (Даугавпилс) и «Хрустальная часовня» (Москва), а также в вышеупомянутых фестивалях в Беларуси и Эстонии. У дирижерского пульта дебютировали молодые дирижеры Р. Цвечковскис, К. Мельникова, А. Кривошеева, Л. Знутиня. Однако хор уже с нетерпением ждет нового сезона, центральным событием которого станет 26 Вселатвийский Праздник песни, посвященный столетию Латвийской Республики.
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