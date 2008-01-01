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Новости Культура | 21 июля 2017 | 10:40

В Виляке проходит международная встреча художников

Арт-центр им. Марка Ротко

С 12 по 26 июля 2017 года в Виляке проходит первый международный пленэр живописи «Валдис Бушс 2017». Плэнер организует Вилякская краевая дума совместно с Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко.

Идея о проведении международного мероприятия в родном крае Валдиса Буша возникла совсем недавно. О реализации этой идеии в первую очередь стоит поблагодарить семью художника, особенно сына Илмара Буша, который совершил первые шаги к реализации этой идеии.

В марте этого года поступило 56 заявок из разных стран мира от желающих участвовать в пленэре. Международное жюри выбрало участников в соответствии с положением мероприятия, и выбрало 6 художников: Francesco Poiana (Италия), Jan Valik (Словакия), Francisco Diaz Munoz (Испания), Emőke Fábián (Венгрия/Румыния), Giedre Riskute (Литва), и Guna Millersone (Латвия), которые посвятят свои картины памяти художника, и создадут коллекцию картин Вилякского самоуправления и, возможно, для памятного места – дома Валдиса Буша.

Во время пленэра участники смогут ознакомится с Латгалией, навестить пикник искусства в Лузнавском поместье, а так же 23 июля навестят Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко, Даугавпилсскую крепость, и другие достопримечательности нашего города.

Пленэр завершается 26 июля, но перед этим, 25 июля в 16:00 в Вилякском центре культуры (ул. Клостера 1, Виляка) состоится открытие выставки посвященной первому международному пленэру живописи «Валдис Бушс 2017».

D-fakti.lv

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