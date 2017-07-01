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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 июля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 июля 2017 | 10:01
Ушли в мир иной...
С 12 по 20 июля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.
В мир иной ушли
Bazeļčuka Nataļja 03.07.1924 – 18.07.2017
Buraja Jeļena 01.07.1926 – 17.07.2017
Fjodorovs Nikolajs 05.02.1942 – 11.07.2017
Gerasimovičs Vladislavs 23.04.1930 – 16.07.2017
Jermolajeva Valentīna 26.10.1921 – 17.07.2017
Katucāne Taisija 17.08.1932 – 16.07.2017
Krukovska Ludmila 15.12.1937 – 11.07.2017
Kurms Staņislavs 10.03.1942 – 17.07.2017
Lištvana/Lishtvan Marija/Maryia 03.04.1928 – 17.07.2017
Ņikitins Georgijs 13.02.1938 – 12.07.2017
Pavlovičs Ivans 02.06.1942 – 14.07.2017
Plinta Alfons 20.09.1939 – 15.07.2017
Sadovs Andrejs 30.05.1974 – 15.07.2017
Sokolovs Germans 16.01.1937 – 15.07.2017
Some Zigrīda 30.01.1959 – 18.07.2017
Stupāne Genovefa 05.03.1932 – 16.07.2017
Vlasenko Jeļena 15.06.1924 – 14.07.2017
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