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Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако, все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.
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Новости Культура | 21 июля 2017 | 09:50
Латгалия было представлена на международном фестивале
С 10 по 19 июля 2017 года в Беларуском городе Витебск состоялся XXVI международный фестиваль искусств «Славянский базар 2017». Это мероприятие ежегодно посещают тысячи людей, как из Беларуси, так и с других стран.
Благодаря поддержке сообщества «Центр кулинарного наследия Латгалии» и ассоциации туризма «Эзерземе», и сотрудничеству с исполнительным комитетом Витебского региона, участие в фестивале с 12 по 17 июля приняли так же сотрудники кулинарного наследия Латгалии, ремеселники и мастера из Лудзы, Резекне, Краславы, Прейли и Зилупского края, а так же фольклорный ансамбль «Дзеипори» из Лудзы.
Латгальские ремесельники участвовали в ярмарке традиционных ремесел «Город мастеров». У сообщества «Лудзас аматниекс» можно было приобрести изделия прикладного искусства, изделия из шерсти, лёна и ткани, а так же ттрадиционные блюда Латгалии – серый горох со шпеком, блины. У посетителей была возможность ознакомится с процессом создания украшений древних балтов, который продемонстрировало сообщество «Крома колнс».
Во время международного фестиваля искусств у посетителей была возможность ознакомится с самыми разными ценностями нашего края – богатое культурно-историческое наследие, живописная природа, традиции древих ремеселников, кулинарное наследие, и латгальская гостеприимность. Во время визита в Витебске было увидено множество новых идей, которые непременно помогут в будущем.
D-fakti.lv
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