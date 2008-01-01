Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 июля
Именины:
Мелдра, Мелдрис, Мелиса / Анастасий, Савва
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1533 ()
|GBP
|0.8848 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.0915 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {1}
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {1}
3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
4. В преддверие праздника города в Краславе откроется бассейн
5. Бионическая певица из Даугавпилса завоевывает экраны
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
8. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 июля 2017 | 08:55
Пятница, 21 июля: солнечно
Днем в Латвии ожидается солнечная погода, на большей части территории страны без существенных осадков. Однако местами могут образоваться отдельные кучево-дождевые облака, которые принесут небольшие и кратковременные дожди.
Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +18…+23 градуса.
Днем в столице небольшая облачность, без существенных осадков. Воздух прогреется до +20..+22 градусов.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
Добавить комментарий