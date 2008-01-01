Пятница, 21 июля: солнечно

Новости Латвия | 21 июля 2017 | 08:55

D-fakti.lv D-fakti.lv

Днем в Латвии ожидается солнечная погода, на большей части территории страны без существенных осадков. Однако местами могут образоваться отдельные кучево-дождевые облака, которые принесут небольшие и кратковременные дожди.

Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +18…+23 градуса.



Днем в столице небольшая облачность, без существенных осадков. Воздух прогреется до +20..+22 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM