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21 июля

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Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.

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Новости Латвия | 21 июля 2017 | 08:55

Пятница, 21 июля: солнечно

D-fakti.lv

Днем в Латвии ожидается солнечная погода, на большей части территории страны без существенных осадков. Однако местами могут образоваться отдельные кучево-дождевые облака, которые принесут небольшие и кратковременные дожди.

Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +18…+23 градуса.

Днем в столице небольшая облачность, без существенных осадков. Воздух прогреется до +20..+22 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM 

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