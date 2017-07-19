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Новости В мире | 20 июля 2017 | 13:16
Самолет изменил маршрут из-за жары
Пилот пассажирского самолета немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшегося из Франкфурта-на-Майне в город Эрбиль в Ираке, принял решение прервать полет из-за чрезмерной жары в пункте назначения, пишет издание Hessenschau.
Как сообщил представитель авиакомпании, самолет, на борту которого находились 118 пассажиров, совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкой Анкары, где была произведена его дозаправка.
Отмечается, что температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия Airbus A320 должна была превысить 45 градусов по Цельсию, то время как, в соответствии с нормами безопасности, допустимая температура составляет 44 градуса.
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