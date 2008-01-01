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Новости Латвия | 20 июля 2017 | 12:42
Для средних школ наметили новые изменения
Чтобы реализовать новый подход к образованию — основанную на «компетенциях» систему, необходимо указать минимальное число учеников — по меньшей мере 150 школьников в образовательном учреждении, или два параллельных класса с 25 детьми в каждом, заявил в интервью LTV и Latvijas Radio министр образования Карлис Шадурскис.
Минобр разработал два типа критериев для средних школ — качественные и количественные. Первые — это сравнение по результатам централизованных экзаменов 12-х классов, а также итоги экзаменов, сданных 9-ми классами три года назад.
Чтобы реализовать новый подход к образованию, школам нужен минимум учеников — по меньшей мере два параллельных класса по 25 человек в каждом.
Таким образом, в общей сложности в средней школе должно быть по меньшей мере 150 учеников. Возможны исключения: если в радиусе 25 км нет другого образовательного учреждения, минимум может составлять 60 учащихся.
Такие критерии можно было бы вводить в два этапа — каждый в течение трех лет.
Министерство образования и науки точное число школ, которые могут быть закрыты или реорганизованы, пока не называет: на эту тему будет проводиться исследование.
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