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Новости Латвия | 20 июля 2017 | 12:42

Для средних школ наметили новые изменения

Shutterstock

Чтобы реализовать новый подход к образованию — основанную на «компетенциях» систему, необходимо указать минимальное число учеников — по меньшей мере 150 школьников в образовательном учреждении, или два параллельных класса с 25 детьми в каждом, заявил в интервью LTV и Latvijas Radio министр образования Карлис Шадурскис.

Минобр разработал два типа критериев для средних школ — качественные и количественные. Первые — это сравнение по результатам централизованных экзаменов 12-х классов, а также итоги экзаменов, сданных 9-ми классами три года назад.

Чтобы реализовать новый подход к образованию, школам нужен минимум учеников — по меньшей мере два параллельных класса по 25 человек в каждом.

Таким образом, в общей сложности в средней школе должно быть по меньшей мере 150 учеников. Возможны исключения: если в радиусе 25 км нет другого образовательного учреждения, минимум может составлять 60 учащихся.

Такие критерии можно было бы вводить в два этапа — каждый в течение трех лет.

Министерство образования и науки точное число школ, которые могут быть закрыты или реорганизованы, пока не называет: на эту тему будет проводиться исследование.

LSM

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