Бонус к зарплате не стимулирует молодежь работать в сельхозяйстве

Новости Общество | 20 июля 2017 | 11:53

Пресс-фото Пресс-фото

В этом году в Даугавпилсском крае для летних работ молодёжи было организовано почти 200 рабочих мест. А чтобы подчеркнуть важность сельскохозяйственного сектора для тех, кто занят на работах в этой сфере — тот получает на 10% больше. Однако дополнительный бонус не простимулировал молодых людей настолько, чтобы отправиться работать на грядки, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Владелец приусадебного хозяйства Виктор Пташнюк рассказал, что в этом году из-за погоды клубника пошла поздно. Школьников по программе летней занятости на свой участок Виктор привлекает четыре года подряд и юными труженицами остался доволен. Он отмечает, что ребята не задумываются о том, что смогут получать на 10% больше, чем в другом месте, так как в договоре они видят итоговую сумму, где отдельно не прописывается, что есть бонус за сельскохозяйственные работы. Большее значение имеет расстояния от места работы до дома.

«Мы хотели, чтобы был повышенный интерес, чтобы молодые люди, подростки, юноши шли на те работы, которые связаны с сельским хозяйством. На селе работа есть, а работников нет. Потому было принято решение, давайте повысим ставку зарплаты на 10%, чтобы молодые люди были больше заинтересованы в сельскохозяйственных работах. Конечно, притока не было, но кое-где это использовали, потому что, если молодой человек хочет работать, а поблизости у хозяина есть вакансии, то 10% - это тоже деньги», — рассказал заместитель председателя самоуправления Арвид Куцинс.

Стимул в виде увеличенной ставки не сработал, как ожидали. Видимо придётся искать другие пути мотивации. Не исключено дальнейшее повышение надбавки за работы в сельском хозяйстве, а также отказ от предоставления вакансий в волостных управлениях, библиотеках и школах.

LSM