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Новости Спорт | 20 июля 2017 | 10:59
Даугавпилсские пограничники заняли первое место
Кинологи Даугавпилсского управления Государственной погранохраны –А.Сельскис и В.Дембовскис, приняли участие и заняли почетные места в розыгрыше «Кубка Кокнесе 2017», соревнования состоялись в Кокнесе 15 июля 2017 года, при поддержке местного самоуправления.
Среди более чем 60 участников победителем стал инспектор Силенского отделения погранохраны Даугавпилсского управления, заместитель офицера Алексей Сельскис и его питомец Бред.
В общем зачете команда Даугавпилсского управления Государственной погранохраны заняла первое место.
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