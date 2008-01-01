Даугавпилсские пограничники заняли первое место

Новости Спорт | 20 июля 2017 | 10:59

Государственная погранохрана Государственная погранохрана

Кинологи Даугавпилсского управления Государственной погранохраны –А.Сельскис и В.Дембовскис, приняли участие и заняли почетные места в розыгрыше «Кубка Кокнесе 2017», соревнования состоялись в Кокнесе 15 июля 2017 года, при поддержке местного самоуправления.

Среди более чем 60 участников победителем стал инспектор Силенского отделения погранохраны Даугавпилсского управления, заместитель офицера Алексей Сельскис и его питомец Бред.

В общем зачете команда Даугавпилсского управления Государственной погранохраны заняла первое место.

D-fakti.lv