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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 июля
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Новости Происшествия | 20 июля 2017 | 10:28
С острова на озере спасли человека
За минувшие сутки, c 19 по 20 июля 2017 года, ГПСС получила 48 вызовов – 14 на тушение пожара и 24 на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
19 июля 2017 года в 15:17 пожарные – спасатели спешили на вызов в Риебинский край, Рушонскую волость, где на острове озера Золвас находился человек, который не мог добраться до берега собственными силами, так как пострадала его надувная лодка. Прибыв на место проишествия, спасатели с помощью лодки добрались до острова и доставили человека на берег.
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