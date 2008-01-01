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Новости Происшествия | 20 июля 2017 | 10:28

С острова на озере спасли человека

D-fakti.lv

За минувшие сутки, c 19 по 20 июля 2017 года, ГПСС получила 48 вызовов – 14 на тушение пожара и 24 на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

19 июля 2017 года в 15:17 пожарные – спасатели спешили на вызов в Риебинский край, Рушонскую волость, где на острове озера Золвас находился человек, который не мог добраться до берега собственными силами, так как пострадала его надувная лодка. Прибыв на место проишествия, спасатели с помощью лодки добрались до острова и доставили человека на берег.

D-fakti.lv

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