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Новости Общество | 20 июля 2017 | 09:57

Вознаграждены работники Неотложной медицинской помощи

D-fakti.lv

За высокий профессионализм и за отверженность, да и просто за выполнение ответственной миссии „спасать и сохранять жизни людей”, 30 июня 2017 года, в Риге, были награждены более ста работников неотложной медицинской помощи.

11 из них представляли Латгальский регион.

Награду „За вложение” получила Елена Емельянова – помощник врача из Резекненской бригады. Ее работа была вознаграждена в связи с вложениями в усовершенствование службы НМП.

В свою очередь, за репутацию службы неотложной медицинской помощи и за укрепление профессионального образа, а также за выдающиеся выполнения должностных обязанностей, были награждены 3 бригады – из поселка Вишки, из Илуксте и из Резекне.

Резекненская бригада НМП, в состав которой входят – Помощник врача Скайдрите Садовска, помощник врача Кристина Карачкова и водитель оперативного транспортного средства Витялий Яшук, утвердили свой профессионализм, сумев и в критических ситуациях принять ответственное решение и спасти жизни пациентов.

rezekneszinas.lv

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