Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 июля
Международный день шахмат
Именины:
Рамона, Ритма / Герман, Евдокия
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1533 ()
|GBP
|0.8848 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.0915 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {1}
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {1}
3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
5. В преддверие праздника города в Краславе откроется бассейн
6. Бионическая певица из Даугавпилса завоевывает экраны
7. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
9. Сформированы постоянные комиссии Даугавпилсской городской думы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 20 июля 2017 | 09:35
Краславчанин стал чемпионом мира
19 июля 2017 года, в Лондоне латвийский паралимпиец, краславчанин, Дмитрий Силов впервые стал чемпионом мира, метнув копье на 55,89м. Этот результат – личный рекорд спортсмена, а также новый рекорд чемпионата мира.
Лишь один из шести бросков Дмитрия был ближе 50м, а самый лучший показатель спортсмен достиг с третьего подхода.
Серебро завоевал египтянин Sajed Abdelmoneim el Saber с результатом 48,35м.
Добавить комментарий