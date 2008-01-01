Краславчанин стал чемпионом мира

Новости Спорт | 20 июля 2017 | 09:35

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19 июля 2017 года, в Лондоне латвийский паралимпиец, краславчанин, Дмитрий Силов впервые стал чемпионом мира, метнув копье на 55,89м. Этот результат – личный рекорд спортсмена, а также новый рекорд чемпионата мира.

Лишь один из шести бросков Дмитрия был ближе 50м, а самый лучший показатель спортсмен достиг с третьего подхода.

Серебро завоевал египтянин Sajed Abdelmoneim el Saber с результатом 48,35м.

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