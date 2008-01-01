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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 июля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 июля 2017 | 08:55
Четверг, 20 июля: облачно
В Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие кратковременные дожди возможны на северо-востоке страны, на остальной территории без осадков.
Ветер слабый.
Максимальная температура воздуха +18…+23 градуса.
Днем в столице ожидается сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +18..+20 градусов.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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