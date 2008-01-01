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Новости В мире | 19 июля 2017 | 12:59

Указание эвакуироваться получили более 20 тыся человек

Iza.ne.jp

Около 21 тысячи жителей японской префектуры Ниигата получили рекомендации эвакуироваться, информирует РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Серьезную озабоченность у местных властей вызывают ливневые дожди. За один час в регионе выпало более 100 миллиметров осадков, которые в свою очередь могут привести сходу оползней и выходу рек из берегов.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются и в префектуре Фукусима, которая расположена на северо-востоке страны. В связи с возможной опасностью жителей двух префектур призывают удалиться от горных склонов и обрывов, не подходить к берегам рек.

Две недели назад ливни привели к множественным паводкам и оползням на юго-западе Японии. Погибли 34 человека, 10 считаются пропавшими без вести.

mir24.tv

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