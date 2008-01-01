Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
19 июля
Именины:
Дигна, Яутрите, Камила / Аввакум, Анатолий
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1555 ()
|GBP
|0.8878 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.1676 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 5 по 11 июля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.
2. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {1}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
6. Бионическая певица из Даугавпилса завоевывает экраны
7. В преддверие праздника города в Краславе откроется бассейн
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
9. В США предотвратили крупнейшую авиакатастрофу
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 19 июля 2017 | 12:59
Указание эвакуироваться получили более 20 тыся человек
Около 21 тысячи жителей японской префектуры Ниигата получили рекомендации эвакуироваться, информирует РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Серьезную озабоченность у местных властей вызывают ливневые дожди. За один час в регионе выпало более 100 миллиметров осадков, которые в свою очередь могут привести сходу оползней и выходу рек из берегов.
По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются и в префектуре Фукусима, которая расположена на северо-востоке страны. В связи с возможной опасностью жителей двух префектур призывают удалиться от горных склонов и обрывов, не подходить к берегам рек.
Две недели назад ливни привели к множественным паводкам и оползням на юго-западе Японии. Погибли 34 человека, 10 считаются пропавшими без вести.
Добавить комментарий