Состоится праздник города Резекне

Новости Общество | 19 июля 2017 | 12:24

Rezekneszinas.lv Rezekneszinas.lv

С 4 по 6 августа 2017 года, горожане смогут насладиться незабываемым, ярким, полным эмоций мероприятием.

Традиционно, 5 августа на празднике города пройдет шествие, в котором будут учавствовать различные предприятия, а также не останутся в стороне самые активные и креативные семьи нашего города, парад которых пройдет в воскресенье, 6 августа.



5 августа, сразу после праздничного шествия, в 21:30 в фестивальном парке начнется музыкальное представление "Streiča kinonakts mistērija Rēzeknē". Также можно будет насладиться популярными эпизодами из фильмов, цитатами и замечательной музыкой нашего земляка Яниса Стрейча.

В этом году, тема праздничного шествия- кино,а значит у горожан будет замечательная возможность окунуться в эту прекрасную атмосферу, примерить на себя образы киновезд или образы героев из любимых мультфильмов.

rezekneszinas.lv