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Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 июля 2017 | 11:21
В этом году даугавпилсские школы также в топе рейтинга
По показателям рейтинга латвийских школ 2017 года, которые подсчитываются исходя из результатов государственных экзаменов, олимпиад, научных конференций школьников и конкурсов, даугавпилсские школы показали хорошие результаты.
В рейтинге школы разделены на малые (до 100 учащихся) и большие, где обучаются более 100 человек. В группе больших школ Даугавпилсская русская средняя школа повторно заняла 2 место, 5 место – у Даугавпилсской Государственной гимназии. В рейтинге малых школ Даугавпилсская школа Сасканяс на 11 месте.
Больше информации нa skolureitings.lv.
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