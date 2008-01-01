В этом году даугавпилсские школы также в топе рейтинга

Новости Общество | 19 июля 2017 | 11:21

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По показателям рейтинга латвийских школ 2017 года, которые подсчитываются исходя из результатов государственных экзаменов, олимпиад, научных конференций школьников и конкурсов, даугавпилсские школы показали хорошие результаты.

В рейтинге школы разделены на малые (до 100 учащихся) и большие, где обучаются более 100 человек. В группе больших школ Даугавпилсская русская средняя школа повторно заняла 2 место, 5 место – у Даугавпилсской Государственной гимназии. В рейтинге малых школ Даугавпилсская школа Сасканяс на 11 месте.

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