В Краславе пройдет этап «Ghetto Basket»

Новости Спорт | 19 июля 2017 | 10:53

Ghettobasket.lv Ghettobasket.lv

Состязания самой масштабной в стране серии баскетбольных турниров 3х3 «Ghetto Basket» в субботу, 22 июля 2017 года, пройдут в Краславе, где состоятся соревнования четвертого этапа чемпионата. Мастера игры в баскетбол, а также любители и молодежь будут иметь возможность соревноваться в шести группах, борясь за победу и призы.

Игры «Ghetto Basket» пройдут в Краславе в традиционном для соревнований по баскетболу 3х3 месте - на ул. Аронсона 9 - стоянка возле магазина «Бета».

Игроков «Ghetto Basket» и болельщиков во время турнира в Краславе будет развлекать один из лучших мастеров мотоспорта «Stuntriding» - Дидзис Грундулис. В конкурсе трехочковых бросков баскетбольного магазина «ProBasketball» специалисты по дальним броскам будут соревноваться с известными в спортивном обществе Краславы людьми.

Команды приглашают зарегистрироваться на интернет-портале соревнований по баскетболу 3х3 Международной баскетбольной федерации (FIBA) play.fiba3x3.com, а подать заявку можно будет в субботу, 22 июля, с 12:00 до 13:00 в секретариате на месте проведения соревнований.

kraslavasvestis.lv