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Новости Спорт | 19 июля 2017 | 10:53
В Краславе пройдет этап «Ghetto Basket»
Состязания самой масштабной в стране серии баскетбольных турниров 3х3 «Ghetto Basket» в субботу, 22 июля 2017 года, пройдут в Краславе, где состоятся соревнования четвертого этапа чемпионата. Мастера игры в баскетбол, а также любители и молодежь будут иметь возможность соревноваться в шести группах, борясь за победу и призы.
Игры «Ghetto Basket» пройдут в Краславе в традиционном для соревнований по баскетболу 3х3 месте - на ул. Аронсона 9 - стоянка возле магазина «Бета».
Игроков «Ghetto Basket» и болельщиков во время турнира в Краславе будет развлекать один из лучших мастеров мотоспорта «Stuntriding» - Дидзис Грундулис. В конкурсе трехочковых бросков баскетбольного магазина «ProBasketball» специалисты по дальним броскам будут соревноваться с известными в спортивном обществе Краславы людьми.
Команды приглашают зарегистрироваться на интернет-портале соревнований по баскетболу 3х3 Международной баскетбольной федерации (FIBA) play.fiba3x3.com, а подать заявку можно будет в субботу, 22 июля, с 12:00 до 13:00 в секретариате на месте проведения соревнований.
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