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Новости Происшествия | 19 июля 2017 | 10:22

Под Резекне пресечено нелегальное производство алкоголя

Госполиция

Сотрудники Государственной полиции ликвидировали нелегальное производство алкоголя в Силмалской волости Резекненского края, сообщили в Госполиции.

Обыск в частном доме был проведен после получения оперативной информации о продаже нелегального алкоголя в "точках". В ходе обыска изъято 465 литров браги и оборудование для производства алкоголя.

Расследование продолжается. Полиция проверяет причастность женщины 1991 г.р. к производству самогона и его продаже.

DELFI

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