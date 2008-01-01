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Новости Происшествия | 19 июля 2017 | 10:22
Под Резекне пресечено нелегальное производство алкоголя
Сотрудники Государственной полиции ликвидировали нелегальное производство алкоголя в Силмалской волости Резекненского края, сообщили в Госполиции.
Обыск в частном доме был проведен после получения оперативной информации о продаже нелегального алкоголя в "точках". В ходе обыска изъято 465 литров браги и оборудование для производства алкоголя.
Расследование продолжается. Полиция проверяет причастность женщины 1991 г.р. к производству самогона и его продаже.
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