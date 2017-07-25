Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 19 июля 2017 | 09:49

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На 18 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 80 профессиям.

Автослесарь;

автоэлектрик;

администратор гостиницы;

архитектор;

ассистент радиолога;

ассистент технического директора;

бармен-официант;

бетонщики;

библиотекарь;

водитель автовышки;

водители грузовых автомобилей;

водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

водитель специализированного автомобиля;

врачи;

грузчик (работа в Kекаве);

директор филиала (NVA);

жестянщик;

инвентаризатор леса;

инженер-конструктор;

инженер связи и телекоммуникаций;

кассиры (работа в Pиге);

комплектовщики (работа в Риге);

конструктор;

консультант клиентов;

контролёр (металлообработка);

координатор проекта;

кровельщики;

лаборант биомедицины;

маркировщики изделий;

маляр;

массажист (работа в Калупе);

медсёстры;

менеджер/ специалист по продажам декоративных растений;

мойщик автомобиля- скотовоза;

монтёр сигнализации;

монтёр солнечных батарей (работа в Германии);

мясник (работа в Приекуле, Лиепайский район);

оператор-гибщик металла;

оператор ленточной пилы;

оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка) (работа в Kекаве);

оператор производства пиломатериалов;

отделочник;

охранники;

оценщик леса;

парикмахер;

педагог–консультант карьеры;

плотники;

повара;

подсобники;

поставщик;

почтальон;

преподаватель немецкого языка;

программист;

продавец АЗС (работа в Екабпилсе);

продавец-консультант;

продавец на рынок;

продавцы розничной торговли;

производственный бухгалтер;

работник в цех;

работник на склад (работа в Риге);

руководитель проекта;

сварщики;

сезонный работник сельского хозяйства (работа в Ликсне);

секретари;

сиделки (работа в Калупе);

скотник;

слесари;

специалист по закупкам;

специалист по кадрам;

специалист по маникюру;

старший повар;

стоматолог;

таксист;

техник лесоводства;

техник-отделочник;

токарь-фрезеровщик;

уборщики;

учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);

учитель начального образования;

учитель физики;

учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);

учителя латышского языка;

швеи;

электрик;

электромонтёры.

Информация о вакансиях:

Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Государственное агенство занятости приглашает безработных

в июле 2017 года посетить компьютерные курсы:

Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.07.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.

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