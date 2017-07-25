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Сегодня что-то важное и, возможно, давно вами ожидаемое должно случится именно в том момент, когда вас не окажется рядом. Постарайтесь не омрачать радость остальным плохо скрытым разочарованием.

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Новости Общество | 19 июля 2017 | 09:49

Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Пресс-фото

На 18 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 80 профессиям.

Автослесарь;
автоэлектрик;
администратор гостиницы;
архитектор;
ассистент радиолога;
ассистент технического директора;
бармен-официант;
бетонщики;
библиотекарь;
водитель автовышки;
водители грузовых автомобилей;
водитель грузового автомобиля + закупщик скота;
водитель специализированного автомобиля;
врачи;
грузчик (работа в Kекаве);
директор филиала (NVA);
жестянщик;
инвентаризатор леса;
инженер-конструктор;
инженер связи и телекоммуникаций;
кассиры (работа в Pиге);
комплектовщики (работа в Риге);
конструктор;
консультант клиентов;
контролёр (металлообработка);
координатор проекта;
кровельщики;
лаборант биомедицины;
маркировщики изделий;
маляр;
массажист (работа в Калупе);
медсёстры;
менеджер/ специалист по продажам декоративных растений;
мойщик автомобиля- скотовоза;
монтёр сигнализации;
монтёр солнечных батарей (работа в Германии);
мясник (работа в Приекуле, Лиепайский район);
оператор-гибщик металла;
оператор ленточной пилы;
оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка) (работа в Kекаве);
оператор производства пиломатериалов;
отделочник;
охранники;
оценщик леса;
парикмахер;
педагог–консультант карьеры;
плотники;
повара;
подсобники;
поставщик;
почтальон;
преподаватель немецкого языка;
программист;
продавец АЗС (работа в Екабпилсе);
продавец-консультант;
продавец на рынок;
продавцы розничной торговли;
производственный бухгалтер;
работник в цех;
работник на склад (работа в Риге);
руководитель проекта;
сварщики;
сезонный работник сельского хозяйства (работа в Ликсне);
секретари;
сиделки (работа в Калупе);
скотник;
слесари;
специалист по закупкам;
специалист по кадрам;
специалист по маникюру;
старший повар;
стоматолог;
таксист;
техник лесоводства;
техник-отделочник;
токарь-фрезеровщик;
уборщики;
учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);
учитель начального образования;
учитель физики;
учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);
учителя латышского языка;
швеи;
электрик;
электромонтёры.

Информация о вакансиях:
Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Государственное агенство занятости приглашает безработных
в июле 2017 года посетить компьютерные курсы:

Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.07.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:
не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;
старше 30 лет;
Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту. 

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