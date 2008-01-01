В Вараклянском крае ликвидировали плантацию марихуаны

Новости Происшествия | 19 июля 2017 | 09:19

Госполиция Госполиция

Сотрудники Государственной полиции ликвидировали плантацию марихуаны, оборудованную в частном доме в Вараклянском крае, сообщили в Госполиции.

Получив информацию о возможной продаже неким лицом марихуаны, стражи закона 16 июля 2017 года провели обыск по указанному адресу. В доме было обнаружено помещение с вентиляторами, лампами, увлажнителями воздуха и удобрениями. В помещении в горшках находились 60 саженцев марихуаны.

В тот же день был задержан и мужчина 1986 г.р., к которому применена мера пресечения, не связанная с арестом. В автомобиле мужчины найдены незарегистрированный газовый пистолет и патроны.

Расследование продолжается.

DELFI