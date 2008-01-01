Среда, 19 июля: облачно

Водолей

21 января

- 18 февраля

Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок - и можно с чистой совестью обо всем забыть.