“Пралески” прорекламировали Даугавпилс на престижном фестивале в Бобруйске

Новости Культура | 18 июля 2017 | 23:31

ЦБК ЦБК

С 29 июня по 3 июля 2017 года в Бобруйске (Беларусь) состоялся XIV Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», в котором участвовал ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК).

Каждый летний день за окном природа представляет капризы прибалтийской погоды, а кусочек настоящего жаркого лета делегация из Даугавпилса застала в Беларуси, где в прекрасном городе Бобруйске проходил XIV Международный фестиваль народного творчества "Венок дружбы". Впервые в престижном культурном форуме принимал участие любительский белорусский коллектив соотечественников зарубежья из Латвии: такая честь выпала вокальному ансамблю "Пралески" Даугавпилсского Центра белорусской культуры.

Несколько слов о Бобруйске. Это районный центр в Могилевской области. 220 тысяч жителей. Промышленный город, где работают большие заводы по производству шин, тракторных деталей, сельхозтехники, обувная фабрика, трикотажное производство, мясокамбинат, кондитерский завод с его вкусными зефиром и мармеладом. Бобруйск - красивый город, в котором кипит жизнь. Уже много лет в нем проходит Международный фестиваль народного творчества "Венок дружбы", на который собираются артисты со всего мира.

В этом году фестиваль "Венок дружбы" был особенным, потому что в 2017 году Бобруйск является культурной столицей Беларуси и празднует свой очередной юбилей - 630-летие. Фестиваль принимал исполнителей из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, США, Израиля, Испании, Италии, Колумбии, Кипра, Кубы, Латвии, Мексики, Молдовы, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словакии, Турции, Украины, Чехии. Более 600 артистов. Латвию представляли два коллектива - латышский танцевальный "Уса" из Саласпилса и белорусский вокальный "Пралески" из Даугавпилса. Что примечательно, Даугавпилс является городом-побратимом Бобруйска.

Четыре дня - с 29 июня по 2 июля, "Пралески" жили в атмосфере общего народного праздника. Торжественное открытие фестиваля "Венок дружбы" состоялось в "Бобруйск-Арене", где к участникам и зрителям обращались мэр Бобруйска Александр Студнев и заместитель министра культуры Беларуси Василий Черник. Каждый ансамбль исполнял по одному номеру. "Пралески" пели вживую, без фонограммы, латышскую народную песню с переводом на белорусский язык.

Ансамбль также выступил с персональными концертами в агрогородке Туголица, на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, на центральной площади города. Пели белорусские, латышские и латгальские песни. Зрители принимали очень тепло, искренне.

На творческий конкурс "Венок дружбы" девушки из "Пралесок" при помощи сотрудников Центра белорусской культуры сделали венок, который назвали "Единство культур и народов". Почему такое название? Венок сделан изо льна, сотканный натруженными руками белорусской женщины в Поставском районе. Он наполнен зерном, которое вырастил латышский крестьянин на поле в Даугавпилсском районе. Венок украшают ленты флагов двух государств, национальные цветы - белорусский василек и латышская ромашка, а также колосья хлеба. Таким образом, венок символизирует дружбу Латвии и Беларуси, а также белорусов, которые приобрели на латвийской земле вторую родину, но сохраняют и ценят свою белорусскую культуру. Венок делегация Даугавпилса торжественно вручила мэру Бобруйска в музей фестиваля. И получили диплом и награду.

Кроме того, "Пралески" привезли в Бобруйск национальный сувенир своей страны, который потом будет передан в фонды Бобруйского краеведческого музея. У нас была латгальская керамика с видом Даугавпилсской крепости. Потому что, несмотря на сотни километров, которые разделяют Даугавпилс и Бобруйск, с 2012 года наши славные города связывают партнерское соглашение, крепкая дружба и добрососедские отношения. У Бобруйска и Даугавпилса много общего: они расположились на живописных берегах рек Березины и Даугавы; в XIX веке построили одинаковые уникальные крепости; это многонациональные и мультикультурные города с богатым историко-культурным наследием. Об этом говорила на приеме у мэра руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская, когда передавала подарок фестивалю.

Интересным также получился вечер дружбы во Дворце искусств. Каждая делегация презентовала свои национальные блюда. С учетом того, что через границу нельзя везти мясные и молочные товары, мы придумали сладкий стол с известными всему миру латвийскими брендами. Это были лиепайский кофе с рижским бальзамом и елгавским сахаром, печенье "Пипаркукас" и конфеты "Серенада", которые нигде больше в мире не делаются, ржаной хлеб с цветочным медом. Спрос был такой активный, что "Пралески" едва успевали готовить угощения.

Торжественный концерт закрытия фестиваля "Венок дружбы" с награждением произошел также на большой "Бобруйск-Арене". Руководитель ансамбля "Пралески" Анастасия Малышева получила диплом и подарок, который теперь украшает наш Белорусский дом в Даугавпилсе, - часы Бобруйска как культурной столицы Беларуси. На закрытии фестиваля ансамбль "Пралески" пел известную и трогательную латышскую песню "Nekur nav tik labi kā mājās" с переводом и на белорусский язык. Действительно, нигде нет так хорошо, как дома. Поэтому, побыв четыре дня в гостеприимном Бобруйске, мы спешили домой в Даугавпилс - с искренними словами благодарности организаторам фестиваля "Венок дружбы" за приглашение и прием, Генеральному консульству Республики Беларусь в Даугавпилсе и Посольству Беларуси в Латвии за решение визовых и информационных вопросов, Даугавпилсской городской думе за финансирование поездки.

Белорусские "Пралески" с честью, достойно прорекламировали город Даугавпилс и страну Латвию на международном фестивале в Беларуси, который объединил артистов из 20 государств мира. Это успех, новый опыт и качественный уровень и, конечно же, большая работа настоящей команды единомышленников.



Центр белорусской культуры