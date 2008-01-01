Состоялся фестиваль народной музыки

Новости Культура | 18 июля 2017 | 12:44

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История фестиваль народной музыки «Играй музыкант», который проходит каждый год поочередно в Сваринях, Асуне, Индре и Робежниеках, насчитывает 9 лет. В следующем году фестиваль отметит первый круглый юбилей.

В этом году любителей народной музыки встречала Индра. Удивительную атмосферу старины помогла создать аура здания бывшей лютеранской церкви, где и прошел фестиваль.

Интригующий сценарий, главными героями которого были буфетчица, киномеханик и учитель танцев пани Илона, удерживал внимание зрителей до самого завершения мероприятия. Главные роли исполнили заведующая Индрским домом культуры Анжела Кузминска, директор Индрской художественной и музыкальной школы Эрика Заровска и руководитель танцевального коллектива «Лабвакар» Илона Кангизер.

Кроме главных участников каждого фестиваля гармонистов, прибывших из разных волостей, радовали и вовлекали зрителей в совместные танцы коллективы «Межрозите» и «Лабвакар».

С первых и до последних минут мероприятие, на которое собрались десятки местных жителей, а также гости, было наполнено чувством любви и гордости за свой край, за людей, живущих в Индре, за живописную природу и местные традиции.

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