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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости В мире | 18 июля 2017 | 12:25
Черногория попросила международной помощи в тушении лесных пожаров
МВД Черногории направило в понедельник, 17 июля 2017 года запрос на международную помощь из-за сильных природных пожаров, сообщает ведомство.
Днем в республике усилились вызванные жарой пожары на побережье Адриатического моря и в районе столицы Подгорицы. Главы муниципалитетов направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.
Продолжается пожар на мысе Весло муниципалитета Тиват, откуда утром было эвакуировано около 300 туристов и местных жителей. Утром в ходе акции спасения в телеинтервью один из пожарных назвал ситуацию "катастрофической".
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