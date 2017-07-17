Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

18 июля

Именины:
Розалия, Розе / Анна, Арнольд, Афанасий

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в наивыгоднейшем свете. Грех не воспользоваться такой возможностью.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
11 .. 13 C
Утро
15 .. 17 C
День
16 .. 18 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 5 по 11 июля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {1}

3. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}

7. Автобусы и трамваи {150}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. В США предотвратили крупнейшую авиакатастрофу

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости В мире | 18 июля 2017 | 12:25

Черногория попросила международной помощи в тушении лесных пожаров

Reuters.com

МВД Черногории направило в понедельник, 17 июля 2017 года запрос на международную помощь из-за сильных природных пожаров, сообщает ведомство.

Днем в республике усилились вызванные жарой пожары на побережье Адриатического моря и в районе столицы Подгорицы. Главы муниципалитетов направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.

Продолжается пожар на мысе Весло муниципалитета Тиват, откуда утром было эвакуировано около 300 туристов и местных жителей. Утром в ходе акции спасения в телеинтервью один из пожарных назвал ситуацию "катастрофической".

РИА Новости

Добавить комментарий

 