В Резекне начнут строительство производственного комплекса

Новости Общество | 18 июля 2017 | 10:55

Пресс-фото Пресс-фото

14 июля 2017 года был подписан договор о строительстве в Резекне производственного комплекса. В результате осуществления проекта площадь деградированных территорий Резекне уменьшится на 5 гектаров.

Как сообщили в резекненском самоуправлении, проектом предусмотрено построить производственные и офисные здания, а также подъездные дороги и автостоянку. Подъездные дороги и автостоянка будут общедоступны, а их содержание возьмут на себя муниципальные власти. Срок выполнения договора — 10 месяцев.

Планируется, что частные коммерсанты вложат в проект не менее 3,5 миллионов евро и создадут по крайней мере 95 рабочих мест.

baltnews.lv