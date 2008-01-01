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Новости Спорт | 18 июля 2017 | 10:24

Прошёл второй этап чемпионата по пляжному волейболу

Пресс-фото

На пляже озера Стропы 16 июля 2017 года прошёл 2-й этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Финалисты первого этапа – Сергей Николаев/ Дмитрий Лавренов, на этот раз, оформили победу.

Минувшим воскресеньем в борьбу вступило 12 пар. Николаев/ Лавренов групповой этап прошли без проблем, выиграв все пять матчей. Только в поединке с Мареком Лазуко и Рихардом Пукитисом пришлось приложить чуть больше усилий – 23:21.

В полуфинале были выбиты Виктор Тараканов/ Арвид Рибицкий – 2:0 (15:12, 15:12). Во второй полуфинал вышли победители второй группы - Максим Сергеев и Александр Насонов, они в итоге сошлись с Лазуко/Пукитис и выиграли – 2:0 (15:10, 15:8).

В матче за «бронзу» Лазуко/Пукитис в двух сетах переиграли Тараканова/Рибицкого – 2:0 (15:12, 15:12), которые второй этап подряд проигрывают в матче за «бронзу».

На первом этапе Лазуко/Сергеев довольствовались «бронзой» и начали финальный матч многообещающе, выиграв первый сет – 15:8, но в последующих двух Николаев/Лавренов не позволили испортить их второй шанс на победу – 15:12, 11:7.

У девушек на втором этапе было 8 дуэтов. После группового этапа и полуфиналов, в решающем матче сошлись лидеры групп: Мария Чернявская/ Инесе Рациня (победительницы первого этапа) против Инги Маценко/Надежда Савельева.

Финал получился напряжённым. Инга с Надеждой смогли спасти первый сет – 18:16. Однако вторую партию Инесе с Марией провели собранней и сравняли результат – 15:11. В заключительной третьей партии борьба шла на равных, но в итоге Маценко/Савельева последнее слово оставили за собой – 11:9.

В матче за «бронзу» победительницами стали Кристине и Виктория Тейване.

7sport.lv

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