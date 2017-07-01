В Нидеркунах будет ограничено движение транспорта

Новости Общество | 18 июля 2017 | 09:54

D-fakti.lv D-fakti.lv

В связи с ремонтными работами с 17 июля по 4 августа 2017 года будут изменения в организации дорожного движения.

Движение будет изменено на улице Бриежу (участок от ул.Слиежу до ул.Тиргоню) в Нидеркунах.

Схема движения в положении.

D-fakti.lv