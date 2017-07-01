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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 июля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 июля 2017 | 09:54
В Нидеркунах будет ограничено движение транспорта
В связи с ремонтными работами с 17 июля по 4 августа 2017 года будут изменения в организации дорожного движения.
Движение будет изменено на улице Бриежу (участок от ул.Слиежу до ул.Тиргоню) в Нидеркунах.
Схема движения в положении.
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