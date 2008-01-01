В Пертниках состоялись первые соревнования для рыболовов

Новости Спорт | 18 июля 2017 | 09:06

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В субботу, 15 июля 2017 года, в Пертнеках состоялись первые соревнования широкого масштаба для рыболовов «Соревнования рыболовов за большой кубок «Пертники»», информирует представитель предприятия «Vlakon» Элина Козуле.

Цель соревнования рыболовов заключалась в том, чтобы популяризировать рыболовный спорт в Латгалии.

В общей сложности участие в соревнованиях приняли 47 человек - и местные рыбаки, и гости из России и Белоруссии. Участники рыбачили в специално отведенном для этого секторе. Соревнования длились 6 часов.



Победителем был назван спортсмен, чей улов составил наибольшее количество килограммов, также особый приз был вручен обладателю самой большой рыбы.

Первое почетное место заслужил Владислав Толмович с результатом – 43,1 кг рыбы.

Арнольдс Смелтерс с уловом, общим весом 38,9 кг, заслужил 2 место. Третье место получил Владислав Бубнелис с уловом 28,1 кг. Самую большую рыбу – 9,1 кг, поймал Раймондс Балабкинс.

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