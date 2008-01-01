Вторник, 18 июля: тепло, пасмурно, местами – дождливо

Новости Латвия | 18 июля 2017 | 08:44

D-fakti.lv D-fakti.lv

Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут дожди.

Во второй половине дня в восточных регионах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный, во время грозы порывистый.

Максимальная температура воздуха +17…+20 градусов.

В Риге днем ожидается кратковременный дождь, а воздух прогреется до +18..+20 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM