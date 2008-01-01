Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 июля
Именины:
Розалия, Розе / Анна, Арнольд, Афанасий
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1415 ()
|GBP
|0.8798 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.9547 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 5 по 11 июля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {1}
3. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}
7. Автобусы и трамваи {150}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 июля 2017 | 08:44
Вторник, 18 июля: тепло, пасмурно, местами – дождливо
Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут дожди.
Во второй половине дня в восточных регионах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный, во время грозы порывистый.
Максимальная температура воздуха +17…+20 градусов.
В Риге днем ожидается кратковременный дождь, а воздух прогреется до +18..+20 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
Добавить комментарий