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Новости В мире | 17 июля 2017 | 12:59

Не менее 26 человек пострадали на аттракционе в Мадриде

PARQUE DE ATRACCIONES

Не менее 26 человек получили ранения на аттракционе в воскресенье, 16 июля 2017 года, в одном из парков развлечений в Мадриде, сообщило агентство EFE.

Уточняется, что среди пострадавших есть дети.

Как сообщается, два состава аттракциона «Поезд из шахты» столкнулись друг с другом. На место прибыли медики, которые оказали пострадавшим первую помощь. Все пострадавшие отправлены в больницы для осмотра.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшедшего.

interfax.ru

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