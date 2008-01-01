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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 июля 2017 | 12:24
Нужно считаться с дополнительными 1,5 часами в дороге
На этой неделе продолжатся ремонтные работы на дорогах, в некоторых местах нужно считаться с дополнительными 1,5 часами в дороге, сообщает «Латвияс валстс цели».
Крупнейшие ограничения движения установлены на шоссе Екабпилс-Резекне (А 12) на участке от Стирниене до Вараклян, где находятся 11 участков светофоров, чтобы их пересечь, нужно считаться с часом в пути.
На участке от Даугавпилса до Медуми (А 13) водителям нужно считаться с дополнительными полутора часами в пути.
D-fakti.lv
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