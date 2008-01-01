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Новости Происшествия | 17 июля 2017 | 11:41
Трое мужчин совершили нападение с кражей
В ночь на 9 июля 2017 года пост видеонаблюдения Полиции Даугавпилсского самоуправления на перекрестке улиц Виестура и Лачплеша зафиксировал нападение и кражу. Информация о происшествии была передана патрульным группам, которые оперативно выехали на место происшествия, – сообщает портал самоуправления.
На автобусной остановке был найден мужчина 1959 г. р., который сильно пострадал от избиения. Незамедлительно была вызвана скорая помощь.
Вторая патрульная группа, благодаря информации с поста видеонаблюдения, начала искать преступников в ближайших дворах, где они и были пойманы вместе с сумкой пострадавшего.
Как выяснилось позднее, были задержаны братья-близнецы 1976 г. р., и мужчина 1986 г.р. За всем происходящим наблюдали их спутницы – женщины 1972 и 1991 г. р.
Все правонарушители были переданы сотрудникам Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
D-fakti.lv
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