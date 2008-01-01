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Новости Спорт | 17 июля 2017 | 11:04
Анастасия Григорьева дошла до финала на Гран-при
Титулованная борец из Даугавпилса Анастасия Григорьева заняла второе место в Мадриде на этапе Гран-при, который состоялся с 15 по 16 июля 2017 года, в весовой категории до 60 кг.
В первой схватке Григорьева победила испанку Бланку Родригес (6:1), в четвертьфинале — шведку Терезу Пешон (2:1), а в полуфинале — болгарку Мими Христову (12:2). В решающем бою она уступила россиянке Любови Овчаровой (5:11), которой проиграла и в мае в финале чемпионата Европы.
Для Григорьевой это был первый старт под руководством тренера Арманда Звирбулиса, с которым она теперь работает. По словам спортсменки, Гран-при в Мадриде она рассматривает как этап подготовки к чемпионату мира.
«Мы планомерно готовимся к чемпионату мира, поэтому от турнира в Испании ожидаем по возможности больше тренировочных схваток. Рассматриваем турнир как этап подготовки. До этого два недели в Мазирбе занимались над физической формой, а на ковре начали работать только с 10 июля в Даугавпилсе. Поэтому сейчас я от себя на ковре хорошей формы не ожидаю. Главное — набрать ее до чемпионата мира»,- говорила Григорьева до соревнований в Мадриде.
Предыдущим тренером Анастасии Григорьевой был финн Ахто Раск, который теперь начал работать с мужчинами. Григорьевой пришлось искать нового личного тренера, и выбор был сделан в пользу Звирбулиса.
Анастасия Григорьева — четырехкратная чемпионка Европы по борьбе. Также в коллекции два серебра и одна бронза континентального уровня.
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