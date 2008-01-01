Анджей Лебедев возглавил общий зачёт чемпионата Европы

Новости Спорт | 17 июля 2017 | 10:32

Пресс-фото Пресс-фото

15 июля 2017 года в Гюстрове, Германии прошёл второй этап финала чемпионата Европы по спидвею. Анджей Лебедев второй этап подряд поднимается на подиум. Две недели назад в Торуне спидвеист был третьим, на этот раз второй, уступив только Артёму Лагуте.

А. Лагута, показавший только 9-й результат в Торуне, в Германии праздновал триумф. У Анджея были все шансы потеснить Артёма, но пока фортуна улыбнулась россиянину. Тем не менее, по итогам двух этапов Анджей Лебедев возглавил общий зачёт европейского первенства.

7sport.lv