В Резекне пройдут спортивные игры

Новости Спорт | 17 июля 2017 | 09:51

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Муниципальные власти Резекне организуют спортивные игры для нуждающихся семей с детьми.

В Резекненской думе хотят, чтобы эти семьи получили положительные эмоции, а также улучшили свои навыки контакта и с пользой провели свободное время.

Как сообщили в резекненском самоуправлении, эти спортивные игры состоятся 18 июля 2017 года с 10:00 до 14:00 на берегу озера Разна в комплексе отдыха Zīdu kolns (Чернойская волость, Резекненский край).

По заверениям организаторов, транспорт для всех участников мероприятия будет обеспечен.

Спортивные игры для нуждающихся семей с детьми финансируются из средств Европейского фонда поддержки наиболее нуждающимся лицам.

baltnews.lv