Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июля

Именины:
Алексей, Алексис / Андрей, Донат

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
День
15 .. 17 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии

Из ряда публикаций СМИ вчера стало известно о гибели девушки-подростка, которая спрыгнула с крыши 12 ... {1}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Ушли в мир иной...

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен

6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. Думы Риги и Даугавпилса подпишут меморандум о сотрудничестве

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Латвия | 17 июля 2017 | 08:44

Понедельник, 17 июля: дождливо и прохладно

D-fakti.lv

В Латвии ожидается в основном облачная и достаточно прохладная погода, во многих районах пройдут дожди.

В центральной части страны дожди ожидаются с утра и в первой половине дня, на востоке — после обеда. Ближе к вечеру погода немного улучшится, в некоторых районах выглянет солнце, однако на отдельных территориях еще возможны осадки.

Днем воздух прогреется до +15... +19 градусов. В центральных районах — +16... +17 градусов, на побережье — до +17. Будет дуть умеренно сильный ветер преимущественно западного направления.

В Риге утром и днем ожидается дождь. Кратковременные осадки возможны после обеда и вечером. Позже облака постепенно разойдутся. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

LSM

Добавить комментарий

 