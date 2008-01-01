Понедельник, 17 июля: дождливо и прохладно

Новости Латвия | 17 июля 2017 | 08:44

D-fakti.lv D-fakti.lv

В Латвии ожидается в основном облачная и достаточно прохладная погода, во многих районах пройдут дожди.

В центральной части страны дожди ожидаются с утра и в первой половине дня, на востоке — после обеда. Ближе к вечеру погода немного улучшится, в некоторых районах выглянет солнце, однако на отдельных территориях еще возможны осадки.

Днем воздух прогреется до +15... +19 градусов. В центральных районах — +16... +17 градусов, на побережье — до +17. Будет дуть умеренно сильный ветер преимущественно западного направления.

В Риге утром и днем ожидается дождь. Кратковременные осадки возможны после обеда и вечером. Позже облака постепенно разойдутся. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

LSM