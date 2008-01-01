Суббота, 15 июля: к вечеру – кратковременные дожди

Новости Латвия | 15 июля 2017 | 08:18

D-fakti.lv D-fakti.lv

Днем субботы синоптическая ситуация не изменится. Ожидается переменная облачность, будет выглядывать солнце, но во второй половине дня над отдельными районами начнут образовываться кучево-дождевые облака, которые принесут кратковременный дождь.

Ветер слабый.

Максимальная температура воздуха +16…+21 градусов.

Днем в столице солнечная и сухая погода, воздух прогреется до +19..+21 градуса.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM