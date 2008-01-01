В преддверие праздника города в Краславе откроется бассейн

Новости Общество | 14 июля 2017 | 13:13

Kraslavasvestis.lv Kraslavasvestis.lv

21 июля 2017 года в 16:00 в Краславе впервые для посетителей откроет двери плавательный бассейн.

В этот день бесплатно осмотреть помещения бассейна, а также ознакомиться с правилами внутреннего распорядка сможет любой желающий.

В следующие два дня – 22 и 23 июля бассейн будет открыт для плавания с 7:00 до 19:00, в эти дни посещение бассейна будет доступно по предварительно купленным билетам.

О дальнейшем графике работы бассейна будет сообщено дополнительно. Следите за информацией на сайте.

kraslavasvestis.lv