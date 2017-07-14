Жертвами пожаров в Италии стали два человека

Новости В мире | 14 июля 2017 | 13:00

AFP AFP

Чрезвычайная ситуация на юге Италии, где уже несколько дней бушуют сильнейшие лесные пожары, по-прежнему, далека от разрешения: только в четверг пожарным пришлось провести более тысячи операций по борьбе с огненной стихией.

Первые жертвы этого стихийного бедствия зарегистрированы в Калабрии, где накануне погибли двое пожилых мужчин.

Пожары охватили практически все южные области — Кампанию, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию. На острове сейчас сложилась поистине критическая ситуация: очаги сильного возгорания зарегистрированы в восьми из девяти сицилийских провинций, где за минувшие сутки пожарные более 260 раз выезжали на место возгорания. Счет тех, кто был эвакуирован из собственных домов, а также туристов, вывезенных с местных курортов, уже идет на многие сотни.

Столь опасная ситуация вызвана, прежде всего, сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах практически с самого начала лета. По данным правоохранительных органов Италии, причиной многих пожаров являются умышленные поджоги.

РИА Новости