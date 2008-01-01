Даугавпилчане приняли участие в играх стран Балтийского моря

Новости Спорт | 14 июля 2017 | 11:53

Athletics.lv Athletics.lv

Паралельно Латвийской Юношеской олимпиаде c 7 по 9 июля 2017 года в Беларуси состоялись 10 юношеские спортивные игры стран Балтийского моря, на которых Латвию представляли 82 спортсмена.

Сборная Латвии завоевала 10 медалей – 1 золотая, 6 серебряных и 3 бронзовых. В этом году в соревнованиях участвовало 1289 спортсменов из 8 стран, участники боролись за победу в 16 видах спорта и было разыграно 186 комплектов медалей.

Почетные места так же заняли спортсмены из Даугавпилса:

Баскетбол:

Лаура Балтаце – команда заняла 2-ое место;

Фехтование:

Яна Вилцане – 2-ое место по фехтованию со шпагой;

Эгил Васараудзис – 2-ое место по фехтованию со шпагой;

Тренер – Александр Пляскин;

Волейбол (девушки):

Кристина Панкова – команда заняла 2-ое место;

Волейбол (парни):

Вадим Мелков – команда заняла 1-ое место.

Поздравляем юных спортсменов и их тренеров!

D-fakti.lv