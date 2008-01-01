Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июля

Именины:
Алексей, Алексис / Андрей, Донат

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Вы получили свежую информацию и собираетесь действовать сообразно ей. Подождите. Она либо неполна, либо ложна.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
День
15 .. 17 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии

Из ряда публикаций СМИ вчера стало известно о гибели девушки-подростка, которая спрыгнула с крыши 12 ... {1}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Ушли в мир иной...

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен

6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. Думы Риги и Даугавпилса подпишут меморандум о сотрудничестве

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Спорт | 14 июля 2017 | 11:53

Даугавпилчане приняли участие в играх стран Балтийского моря

Athletics.lv

Паралельно Латвийской Юношеской олимпиаде c 7 по 9 июля 2017 года в Беларуси состоялись 10 юношеские спортивные игры стран Балтийского моря, на которых Латвию представляли 82 спортсмена.

Сборная Латвии завоевала 10 медалей – 1 золотая, 6 серебряных и 3 бронзовых. В этом году в соревнованиях участвовало 1289 спортсменов из 8 стран, участники боролись за победу в 16 видах спорта и было разыграно 186 комплектов медалей.

Почетные места так же заняли спортсмены из Даугавпилса:

Баскетбол:
Лаура Балтаце – команда заняла 2-ое место;

Фехтование:
Яна Вилцане – 2-ое место по фехтованию со шпагой;
Эгил Васараудзис – 2-ое место по фехтованию со шпагой;
Тренер – Александр Пляскин;

Волейбол (девушки):
Кристина Панкова – команда заняла 2-ое место;

Волейбол (парни):
Вадим Мелков – команда заняла 1-ое место.

Поздравляем юных спортсменов и их тренеров!

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 