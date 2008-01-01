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Новости Спорт | 14 июля 2017 | 11:53
Даугавпилчане приняли участие в играх стран Балтийского моря
Паралельно Латвийской Юношеской олимпиаде c 7 по 9 июля 2017 года в Беларуси состоялись 10 юношеские спортивные игры стран Балтийского моря, на которых Латвию представляли 82 спортсмена.
Сборная Латвии завоевала 10 медалей – 1 золотая, 6 серебряных и 3 бронзовых. В этом году в соревнованиях участвовало 1289 спортсменов из 8 стран, участники боролись за победу в 16 видах спорта и было разыграно 186 комплектов медалей.
Почетные места так же заняли спортсмены из Даугавпилса:
Баскетбол:
Лаура Балтаце – команда заняла 2-ое место;
Фехтование:
Яна Вилцане – 2-ое место по фехтованию со шпагой;
Эгил Васараудзис – 2-ое место по фехтованию со шпагой;
Тренер – Александр Пляскин;
Волейбол (девушки):
Кристина Панкова – команда заняла 2-ое место;
Волейбол (парни):
Вадим Мелков – команда заняла 1-ое место.
Поздравляем юных спортсменов и их тренеров!
D-fakti.lv
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