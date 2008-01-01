«Даугавпилс» достойно держал оборону 90 минут

Новости Спорт | 14 июля 2017 | 11:21

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

«Даугавпилс» в рамках 1/8 финала кубка Латвии по футболу 10 июля 2017 года принимал «Лиепаю». Полюса у команд разные. Курземцы ведут борьбу за медали в высшей лиги, «Даугавпилс» пока не ровно выступает в первой лиге. Тем не менее, несмотря на разницу в классе даугавпилчане дали бой именитому сопернику.

Хозяева поля играли от обороны. Однако, как после матча выразится тренер команды Виктор Мороз, оборонительная тактика не превратилась в «автобус», то есть сидеть глухо на своей половине и ждать финального свистка.

Молодёжь «Даугавпилса» продемонстрировала редкое упорство и эту кубковую игру, по крайне мере из домашних встреч можно назвать образцов собранности.



По факту, несмотря на превосходство «Лиепаи», гостям так и не удалось создать по-настоящему опасного момента. Как бы парадоксально это не звучало, у хозяев поля было больше шансов пробить голкипера гостей. На хорошие ударные позиции выбегали Илья Шевчук, Ричард Жалдовский, Эдгар Урбан, хорошо пробил штрафной Марк Деружинский. Во многих эпизодов голкиперу «Лиепае» приходилось работать чаще, чтобы мяч не влетел в рамку ворот.



Даугавпилане продемонстрировали настырную игру в отборе. Молодёжь не пасовала перед боле опытными соперниками, шла до конца, смело бросалась под мяч, вела борьбу на верхнем этаже.



В сумме всё это рождало маленькую надежду, что будет продолжение и после 90минут основного времени, но на первой добавленной минуте гости всё же смогли вскрыть оборону «Даугавпилса». Чуда не произошло, но за самоотдачу и подаренные эмоции, ребятам спасибо.

7sport.lv