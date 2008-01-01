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Сегодня вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.
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Новости Спорт | 14 июля 2017 | 11:08
Юношеская олимпиада – Даугавпилс и Лудза собрали медали
Тяжелоатлеты Даугавпилса неизменно проходятся по пьедесталу большинства латвийских соревнований. Юношеская олимпиада не стала исключением.
Эдвин Лазаревич (- 56 кг), Никита Васильев (- 62 кг), Иван Тимощенко (- 77 кг), Максим Диваков (+85 кг) стали победителями.
Даниэль Абраменко (- 50 кг), Анджей Аустис (- 62 кг), Максим Колесников (- 69 кг), Илгмар Римицан ( + 85 кг) встали в шаге от пьедестала. Ещё двое даугавпилчан примерили бронзовые медали - Илья Соколов (- 69 кг) и Волдемар Храпанс (- 77 кг).
В активе тяжелоатлетов Лудзы 4 медали: Владислав Прокофьев (- 50 кг) – 1 место, Максим Петров (- 56 кг) – 2 место, Лаурис Рушко (- 50 кг) – 3 место, Гунар Криеванс (- 85 кг) – 3 место.
Среди девушек второе место у Линды Спружи (Лудза), а третье у Лидии Соколовой (Даугавпилс).
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