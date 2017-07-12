Бионическая певица из Даугавпилса завоевывает экраны

Новости Личности | 14 июля 2017 | 10:47

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Девушка из Даугавпилса Виктория Модеста, ставшая первой в мире бионической певицей, снялась в популярном фантастическом сериале «Киллджойс», сыграв… практически саму себя — бионически измененного персонажа.

«Киллджойс» — это канадский телесериал о приключениях межпланетных полицейских. Во второй серии третьего сезона главным героям противостоит бионическая девушка Нико, которая мстит людям за свою модификацию. Роль Нико сыграла латвийка Виктория Модеста, которой не пришлось использовать ни грим, ни спецэффекты – только свой сценический образ.

Настоящее имя актрисы и певицы — Виктория Москалова, она родилась в Даугавпилсе. При рождении она получила вывих бедра, и последующие многочисленные операции не принесли успеха. Когда Виктории было 11 лет, семья переехала в Лондон. Там девушка занялась вокалом, позже стала принимать участие в модных показах. В 2007 году она приняла решение ампутировать ногу, заменив ее привлекающими внимание протезами.

sputniknews.lv