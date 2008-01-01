В Краславе начались работы во дворах многоквартирных домов

Новости Общество | 14 июля 2017 | 09:55

D-fakti.lv D-fakti.lv

Завершилась укладка асфальтного покрытия проезжей части возле жилого дома на ул.Ригас 112.

На этой неделе начались строительные работы по обновлению проезжей части и пешеходных дорожек в жилом квартале между улицами Райня и Резекнес. Договор на выполнение работ заключен с предприятием «Ошукалнс».

kraslavasvestis.lv