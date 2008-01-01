Состоится праздник Резекненского края

Новости Общество | 14 июля 2017 | 09:36

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15 июля 2017 года, в самый разгар лета, самоуправление резекненского края подготовило для своих жителей и гостей увлекательный, семейный, насыщенный спортивными мероприятиями праздник-день резекненского края в Lejas Ančupāni.

С 12:00 ценители баскетбольных игр, смогут определить лучшую команду в соревнованиях по “стритболу”, в свою очередь, в 14:00 уже третий раз пройдут соревнования “самый сильный сельчанин” резекненского края.



И в этом году с 15:00 все волости резекненского края продемонстрируют, чем они богаты и сильны. Во дворе будут как ремесленные демонстрации так и творческие мастерские, выступления коллективов художественной самодеятельности и кулинарные наследия.

Кроме того, в течении всего дня, гости смогут посетить ярмарку хозяйственных и ремесленных изделий.

На этот раз, на празднике дня резекненского края, ожидается много нового: лабиринт ориентирования с 17:00 до 18:30, в котором каждый посетитель, в командах или индивидуально сможет проверить свою сноровку и навыки ориентирования.

В 17:00 с концертом „Sovā saimē, sovā nūvodā” начнется музыкальная часть праздника и будут вознаграждены самые сильные и талантливые семьи резекненского края.

После праздничного концерта продолжится ночная вечеринка – с 19:00 до самого утра, каждый приглашается потанцевать вместе с любимыми Латвийскими музыкальными группами: “Kapļi”, “Big Al & The Jockers”, Viktoru Lapčenoku, “Musiqq”, “Dzelzs Vilks”, “Sovvaļnīks”, “Wierd Wednesdays”.

Вход на все мероприятия-свободен.

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